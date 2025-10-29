El Concierto de Año Nuevo 2026 de Viena incluye cinco estrenos y obras de dos compositoras

El Concierto de Año Nuevo 2026 será dirigido por el canadiense Yannick Nézet-Séguin, quien vivirá su debut en el Concierto de Año Nuevo en Viena.

Una vez más, el concierto de 2026 estará dominado por las composiciones de la familia Strauss y comenzará con la obertura de la opereta 'Indigo y los cuarenta ladrones'.

También se podrán escuchar piezas de Strauss como la 'Polka de los diplomáticos', 'Rosas del Sur' y la 'Marcha egipcia', que ya se habían interpretado en ediciones anteriores del Concierto.

Por primera vez se estrenarán el vals 'Donausagen' de Carl Michael Ziehrer, la polka 'Brausteufelchen' de Eduard Strauss y el 'Malapou-Galoppe' de Joseph Lanner.

En cuanto a las dos obras de compositoras, en la segunda parte del concierto se interpretará la polka 'Canciones de Sirenas' de Josephine Weinlich (1848-1887), quien fundó en Viena la primera orquesta femenina de Europa, y el 'Rainbow Waltz' de la afroamericana estadounidense Florence Price (1887-1953).

La Filarmónica de Viena trabajó por primera vez con Nézet-Séguin en 2010 y desde entonces siguieron numerosos conciertos bajo su dirección musical, como el Concierto de Noche de Verano 2023.

"Juntos hemos seleccionado para el Concierto de Año Nuevo 2026 un programa variado y animado", dijo Daniel Froschauer, director de la Filarmónica de Viena, en un comunicado.

El Concierto de Año Nuevo de Viena, cuyos orígenes se remontan al año 1939, bajo el nazismo, es desde hace décadas uno de conciertos de música clásica más populares del mundo, seguido cada año en directo por decenas de millones de personas en todo el mundo.

Este es el programa del Concierto de Año Nuevo 2026, bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin.

1. Johann Strauss, obertura de la opereta 'Indigo y los cuarenta ladrones'

2. Carl Michael Ziehrer, 'Donausagen'

3. Joseph Lanner, 'Malapou-Galoppe'

4. Eduard Strauss, 'Brausteufelchen'

5. Johann Strauss, 'Fledermaus-Quadrille'

6. Johann Strauß padre, 'El Carnaval de París'

7. Franz von Suppè, 'Obertura de la opereta la Galathée bonita'

8. Josephine Weinlich, 'Canciones de Sirenas'

9. Josef Strauss, 'Dignidad de Mujeres'

10. Johann Strauss, 'Polka Diplomática'

11. Florence Price, 'Rainbow Waltz'

12. Hans Christian Lumbye, 'Galope de Københavns Jernbane-Damp'

13. Johann Strauss, 'Rosas del Sur'

14. Johann Strauss, 'Marcha Egipcia'

15. Josef Strauss, 'Palmera de Paz' EFE