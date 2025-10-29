El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,64 % tras la publicación de resultados de empresas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,64 % en 24.124,21 puntos.

Los inversores prevén que la Reserva Federal (Fed) recortará hoy sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %, pero evitaron tomar posiciones antes de que el presidente, Jerome Powell, dé señales acerca de si habrá otra reducción en diciembre, tal como esperan lo mercados.

También esperarán a los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, Alphabet y Meta, y a la reunión del jueves entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo chino, XI Jinping.

El fabricante de artículos deportivos Adidas cayó un 10,4 %, hasta 165,25 euros, después de que su consejero delegado, Bjoern Gulden, se mostrara cauteloso respecto a las ventas en EE.UU. durante la conferencia telefónica de presentación de los resultados del tercer trimestre, que fueron buenos porque ha reducido los costes de los aranceles.

Gulden dijo que los comerciantes minoristas en EE.UU. son cautelosos con sus pedidos.

Además, la empresa de venta de moda por internet Zalando cayó un 4,8 %, hasta 24,61 euros, mientras que el fabricante de software para empresas SAP cedió un 4,2 %, hasta 224,30 euros.

Deutsche Bank ganó un 4,9 %, hasta 31,07 euros, después de publicar resultados muy buenos gracias a las ganancias de la banca de inversión y los resultados de su filial de gestión de patrimonios DWS, mientras Commerzbank subió un 2,2 %, hasta 31,11 euros.

El grupo automovilístico Mercedes-Benz ganó un 4,4 %, hasta 57,04 euros, porque sus resultados superaron las expectativas, pese a que son débiles, y gracias a un programa de recompra de acciones por valor de hasta 2.000 millones de euros.

La división de turismos de Mercedes-Benz logró mejorar el margen de rentabilidad operativa sobre las ventas.

La empresa de tecnología de energía Siemens Gamesa, matriz de Gamesa, avanzó un 2,8 %, hasta 106,85 euros.

El grupo químico BASF ganó un 1,6 %, hasta 43,72 euros, después de anunciar un plan de recompra de acciones propias y pese a la caída de su beneficio debido a la débil demanda.