El FBI arresta en Puerto Rico a 12 personas, incluidos varios funcionarios de Hacienda

Para poder lograr el esquema, según explicó Cruz, "hubo empleados de Hacienda", quienes aparecen en el pliego acusatorio, al igual que 26 corporaciones implicadas, de las que no proveyó datos.

"No es un operativo en contra de Hacienda ni hay oficiales electos detenidos", dijo Cruz, quien indicó que desconoce cuántos de los doce arrestados son funcionarios de la agencia pública.

"Pueden haber más arrestos más adelante", dijo Cruz.

Los arrestos se llevaron a cabo en distintas áreas de Puerto Rico.

El jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow, ofrecerá una rueda de prensa a las 11.00 (15.00 GMT) para dar más detalles del operativo y del pliego acusatorio donde aparecen identificados todos los acusados y el esquema de corrupción.