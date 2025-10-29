El huracán Melissa se debilita a categoría 3 a punto de tocar Cuba con vientos de 205 km/h

Redacción Medioambiente, 29 oct (EFE).- El huracán Melissa se espera que toque tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé lluvias y vientos destructivos de unos 205 kilómetros por hora.