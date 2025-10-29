29 de octubre de 2025 - 14:05
El IBEX 35 sube el 0,39 % y marca tercer récord consecutivo de cierre a 16.150,1 puntos
Madrid, 29 oct (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, alcanzó este miércoles su tercer máximo histórico consecutivo de cierre, en los 16.150,1 puntos, tras ganar el 0,39 %, aupado por Banco Santander, que subió con fuerza después de presentar resultados.
El IBEX 35 ganó en la sesión 63,1 puntos, ese 0,39 %, hasta situarse en los 16.150,1 puntos. En el año acumula una revalorización del 39,29 %.
Dentro del indicador, Santander lideró los avances con una subida del 4,33 %, tras sus cuentas, mientras que en el lado contrario, Aena subió el valor que más cayó, el 4,26 %, después de comunicar sus resultados.