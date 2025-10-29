El Kremlin defiende el nuevo armamento ruso ante la "histeria militarista" europea

"Si no existiera la amenaza que proviene de Europa, entonces, por supuesto, no serían necesarias medidas adicionales de defensa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Peskov, que también respaldó el despliegue de misiles hipersónicos Oréshnik en Bielorrusia, descartó que "a corto plazo" vaya a desaparecer esa "histeria militarista" y los ánimos "rusófobos" en el continente.

"Basta con escuchar un día con atención las declaraciones procedentes de las capitales del Báltico, Polonia, París y Londres para tener claro qué importantes son los Oréshnik", señaló.

Subrayó que los ensayos con los submarinos no tripulados Poseidón, que el presidente, Vladímir Putin, presentó el miércoles en sociedad, transcurrieron "en consonancia con todas las reglas internacionales".

"Poseidón es una tecnología totalmente nueva, un nuevo paso desde el punto de vista de la garantía de la seguridad del país", afirmó, y añadió que ésta también puede utilizarse con "fines pacíficos".

Al visitar un hospital militar, Putin anunció el miércoles "una nueva prueba de otro sistema prometedor, el submarino no tripulado Poseidón, también de propulsión nuclear".

Destacó que la potencia el Poseidón "supera significativamente" la del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar 10-15 ojivas nucleares de guiado individual.

"Además, por velocidad, por la profundidad en que navega este aparato no tiene análogos en el mundo y difícilmente los tendrá próximamente", aseguró.

El ensayo del submarino atómico siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también de propulsión nuclear, que según Putin tiene un "alcance ilimitado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó recientemente a Putin a dejar de ensayar misiles y detener de una vez por todas la guerra en Ucrania.