El Nikkei supera los 51.000 puntos y cierra en máximos impulsado por las tecnológicas

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 1.088,47 puntos, hasta 51.307,65 enteros.

En cambio, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 0,23 % ó 7,63 puntos, hasta situarse en 3.278,24 unidades.

El parqué tokiota abrió ya al alza y de nuevo en niveles récord, impulsado por el alza en Wall Street tras el triple cierre en máximos de los principales índices de la plaza neoyorquina tras el anuncio de la multimillonaria inversión del gigante estadounidense Nvidia en la finlandesa Nokia, y las noticias en torno a OpenAI.

También incluyó positivamente el sólido informe financiero trimestral del fabricante nipón de equipos para la manufactura de semiconductores Advantest, valor más negociado de la jornada y cuyas acciones se dispararon un 22,07 %.

Las empresas vinculadas a la industria de los chips acaparaban los primeros puestos entre las empresas más negociadas de la jornada.

Entre ellas, el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, que viene haciendo importantes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), subió un 3,89 %, y el también fabricante de equipos Lasertec sumó un 7,69 %.

Las también empresas del sector Kioxia, Fujikura y Disco avanzaron un 7,46 %, un 4,76 % y un 4,65 %, respectivamente.

Entre las empresas de mayor capitalización, el fabricante de vehículos Toyota bajó un 0,78 % y el banco Mitsubishi UFJ ganó un 0,3 %.

En la sección principal, 200 empresas subieron frente a 1.394 que bajaron, mientras que 21 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación durante la sesión ascendió a 7,09 billones de yenes (unos 49.090 millones de euros).