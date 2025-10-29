El nuevo Gobierno de Siria reconoce la independencia de Kosovo, con respaldo saudí

En su perfil de Facebook, la mandataria kosovar escribió que el acuerdo de reconocimiento mutuo entre Siria y Kosovo se alcanzó con el apoyo del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman.

Osmani se encuentra actualmente de visita oficial en Riad, donde participa en un foro internacional sobre inversión e innovación global.

"Agradezco al presidente Al Sharaa por la decisión de reconocer a Kosovo, así como por su apoyo a nuestro pueblo", escribió la presidenta kosovar y publicó una foto junto a Mohamed Bin Salman y el mandatario sirio, Ahmed Al-Sharaa.

Según Osmani, los pueblos de Kosovo y Siria han sufrido y sacrificado mucho para lograr su libertad, "por lo que este reconocimiento mutuo de hoy no solo trata de la soberanía estatal, sino también del reconocimiento de los sacrificios de muchas generaciones para vivir en libertad".

"Ahora Kosovo es reconocido por 120 países. Nuestra República avanza, y nada puede detenerla", concluyó Osmani, cuyo país sigue sin contar con el reconocimiento de importantes potencias, como Rusia, China o India.

Tras una guerra contra Serbia entre 1998 y 1999, Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia en 2008, una decisión que Belgrado no reconoce hasta hoy.

Casi todas las potencias occidentales y los países europeos, incluidos la mayoría de los miembros de la Unión Europea y la OTAN, han reconocido a Kosovo, con excepción de España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.