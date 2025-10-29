El papa insta a hacer todo lo posible por las poblaciones afectadas por el huracán Melissa

Roma, 29 oct (EFE).- El papa León XIV expresó este miércoles su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha atravesado Jamaica y que también ha llegado a Cuba, e instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudarlas, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.