El petróleo Brent sube un 0,81 %, hasta los 64,92 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,40 dólares.

El 'oro negro' ganó terreno después de tres días consecutivos de pérdidas después de que las reservas de crudo y combustible estadounidenses disminuyeran más de lo esperado la semana pasada y ante el optimismo de los inversores en la víspera de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping.

Los inventarios estadounidenses se redujeron en casi 7 millones de barriles la semana pasada, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por la Administración de Información Energética (EIA, en inglés), mucho más de lo pronosticado inicialmente por los analistas.

Este fuerte descenso, que indica una fuerte demanda de crudo, ha obligado al mercado a reajustar sus expectativas de un posible escenario de superávit de oferta a escasos días de una nueva reunión de los países de la OPEP+ y entre rumores de un nuevo anuncio de aumento de producción de cara a diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Brent llegó a caer más de un 5 % la semana anterior, tras la imposición de sanciones por parte de Washington a las principales petroleras rusas, pero los inversores todavía siguen analizando la efectividad de las mismas y sus posibles efectos en el precio del crudo y el suministro a nivel global.