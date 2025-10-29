El petróleo de Texas sube un 0,55 % tras caída semanal en reservas comerciales de EE.UU.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,33 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó una caída superior a la esperada en las reservas de combustibles, y especialmente en las de crudo, que fue de casi 7 millones de barriles, frente a unos 211.00 estimados.

El crudo remontó también animado por las expectativas de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, que se ha cumplido, y por la reunión que mantendrán hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

La Casa Blanca aclaró este miércoles que esa crucial cumbre, que el mercado espera suponga una desescalada de las tensiones comerciales, será en la ciudad surcoreana de Busan y no en la de Gyeongju, donde se está celebrando el Foro APEC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron el pasado domingo un "acuerdo preliminar" del que no se dieron detalles, y se espera que los mandatarios amplíen la tregua arancelaria que vence en noviembre, algo que ha generado optimismo entre los inversores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

La semana pasada, el crudo estadounidense subió debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas, aunque sigue primando la perspectiva de un exceso de oferta por el previsto aumento de producción de la OPEP+.