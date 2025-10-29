El PMA protesta por la expulsión de sus directivos en Sudán en plena crisis humanitaria

"En un momento en que el PMA y sus socios necesitan ampliar su alcance, esta decisión nos obliga a realizar cambios no planeados en su dirección, poniendo en riesgo operaciones que sostienen a millones de sudaneses vulnerables que afrontan el hambre extrema, la desnutrición e incluso la inanición", destacó la agencia este miércoles en un comunicado.

Las necesidades humanitarias en Sudán "nunca han sido tan grandes", con más de 24 millones de personas que sufren una grave inseguridad alimentaria y comunidades afectadas por el hambre, agregó el PMA.

La organización indicó que ha contactado junto a altos funcionarios de la ONU con las autoridades sudanesas para protestar por la expulsión y solicitar una aclaración.

El PMA recordó que pese al difícil contexto en el país, sumido en un conflicto civil desde 2023, la agencia y sus socios humanitarios han conseguido asistir recientemente a más de cuatro millones de personas cada mes "en la mayor y más compleja crisis humanitaria del mundo".

El Gobierno sudanés, controlado por la junta militar, anunció el martes que ha declarado como "persona non grata" al director del PMA en el país, Laurent Bukera, y a la jefa de operaciones de la agencia, Samantha Chattaraj, a quienes ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Las autoridades aseguraron que esta decisión no afecta a su cooperación en curso con el PMA.