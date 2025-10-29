El presidente de la Fed dice que no está "garantizado" otro recorte de tipos en diciembre

Las palabras de Powell fueron un jarro de agua fría para Wall Street, donde los tres principales indicadores, tras sumar a lo largo de las operaciones de hoy subidas medias de en torno a un 0,5 %, entraron de golpe en terreno negativo, con el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq cediendo temporalmente alrededor de 200 puntos cada uno.

"En las deliberaciones del comité durante esta reunión, hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", indicó hoy en rueda de prensa el presidente de la Fed al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Al igual que en septiembre, la Fed decidió hoy recortar las tasas en otro cuarto de punto hasta dejarlas en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %.

Pese a que la inflación se mantiene en torno al 3 % en EE.UU., ante el actual enfriamiento del empleo en EE.UU., la mayoría de analistas y mercados anticipaban ya otra rebaja similar del precio del dinero en la última reunión del FOMC prevista para diciembre

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo Powell afirmó hoy que "una nueva reducción de los tipos de interés oficiales en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos". Según el jefe de la política monetaria se están acercando al "punto neutro, sea cuál sea. Hay un creciente coro que piensa que tal vez tenemos que esperar un ciclo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El economista aseguró que en este momento "existe tensión entre nuestros dos objetivos (inflación del 2 % y pleno empleo)" e insistió en que "hubo opiniones muy divergentes" en la reunión recién concluida del FOMC y que la conclusión es que no se ha "tomado ninguna decisión sobre diciembre".