El presidente sirio defiende que Siria "está llena de oportunidades" y pide más inversión

"Las oportunidades de inversión en Siria son abundantes, un hecho reconocido por los principales economistas del mundo, y las inversiones han comenzado a crecer de forma constante en el país", dijo Al Sharaa en una entrevista en el foro económico saudí Future Investment Initiative, más conocido como el Davos del Desierto.

De acuerdo con el presidente interino, su Gobierno ha modificado las leyes de inversión en Siria "para convertirlas en unas de las mejores del mundo", mientras que aseguró que durante los primeros seis meses de su mandato, iniciado tras la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre pasado, entraron al país 28.000 millones de dólares.

En este sentido, afirmó que el sector de la construcción tiene "muchas oportunidades" en Siria, ya que su Ejecutivo ha optado "por realizar la reconstrucción a partir de inversiones en lugar de financiación, porque es más cómodo".

"Cada piedra que colapsó los pasados 14 años, la reconstruiremos de nuevo", indicó Al Sharaa, que recordó que Siria volverá a ser un país turístico, agrícola, rico en recursos naturales y petróleo y que tiene capacidad logística para convertirse en una nueva ruta comercial entre Oriente y Occidente.

"Por eso, es una oportunidad histórica ante los inversores y es acogedor para todos", dijo, antes de asegurar que varias empresas de Arabia Saudí invirtieron unos 7.000 millones de dólares en el país, mientras que las cataríes han invertido en aeropuertos y que compañías emiratíes, jordanas, turcas y estadounidenses harán lo propio.

Sin embargo, más allá de las oportunidades de inversión, Al Sharaa reconoció que Siria tiene aún muchos "asuntos pendientes", como el regreso de millones de refugiados que huyeron de la guerra y cuyo retorno será vital para "volver a un equilibrio económico local y a nivel regional".

"Creo que Siria será uno de los países que crecerán mucho a nivel económico en los próximos años", auguró.