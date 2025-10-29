El presidente surcoreano promete ante Trump aumentar el gasto militar

"Nuestro presupuesto, nuestro gasto militar, es bastante significativo, y ocupamos el quinto lugar en cuanto a gasto militar", declaró Lee durante un almuerzo con Trump en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Sin embargo, sé que es importante seguir reduciendo la carga que os supone el gasto militar y de defensa, por lo que continuaremos aumentando nuestro gasto militar", agregó.

Lee había anunciado semanas atrás su intención de incrementar un 8,2 % interanual el gasto en defensa para 2026, en línea con la presión de Washington, que pide a sus aliados asiáticos que eleven sus presupuestos militares hasta niveles similares a los de la OTAN.

El surcoreano aprovechó la reunión para solicitar a Trump que ayude a Corea del Sur a obtener combustible para pequeños reactores nucleares destinados a submarinos.

En sus palabras de apertura, Lee no mencionó el estancamiento de las negociaciones comerciales con Washington.

Antes de la reunión, Trump había asegurado que cerrará "muy pronto" el acuerdo comercial con Corea del Sur, que fue anunciado en julio pero cuyos términos han generado discrepancias.

En particular, ambos países mantienen posturas dispares en torno al destino de la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.