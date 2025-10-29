El rey Juan Carlos aterriza en Vitoria en plena polémica tras publicar sus memorias

El rey emérito ha vuelto a España en plena polémica por la publicación en Francia de los primeros extractos de su libro de memorias, 'Reconciliación', en el que confiesa "errores" y muestra su admiración por Franco.

Juan Carlos ha llegado a la capital alavesa en un vuelo privado que ha aterrizado sobre las 23.15 horas (22:15 GMT) en el aeropuerto de Foronda procedente de Londres, y posteriormente se ha trasladado en coche hasta la clínica del doctor Eduardo Anitua, en cuyo acceso ha saludado a los medios de comunicación que aguardaban su llegada.

Al igual que ha hecho en otras ocasiones, el rey emérito pasará la noche en las dependencias de esta clínica de Vitoria en la que habitualmente pasa revisión médica con doctores de su confianza.

La próxima semana, el padre de Felipe VI tiene programado un viaje a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en la regata Desafío Barceló, correspondiente a la ultima prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón con el Bribón, han informado a EFE fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes han confirmado que el rey Juan Carlos viajará el próximo jueves a Vigo, desde donde se desplazará por carretera hasta Sanxenxo para hospedarse en la casa de su amigo Pedro Campos.