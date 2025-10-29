Empleados de bodegas latinos apoyan a Mamdani como próximo alcalde de Nueva York

El presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de EE.UU., Radhames Rodríguez, dijo a EFE que le aseguraron a Mamdani que su propuesta de crear una red de supermercados donde los neoyorquinos podrán comprar a precios más bajos para afrontar el alto costo de la vida "afectaba a los bodegueros y que estaban en contra", recordó.

En cambio, le propusieron crear un establecimiento tipo almacén donde los bodegueros puedan comprar a precios bajos y vender también a menor precio a la comunidad.

"Leyó las propuestas y dijo que las estudiaría", comentó Rodríguez, que fue acompañado por una veintena de sus compañeros.

También hablaron con el candidato demócrata sobre los robos y asaltos de que son objeto con frecuencia y que le ha costado la vida a sus dueños, empleados y clientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al final de la reunión, en una bodega en El Bronx, Rodríguez dio su apoyo a Mamdani, que lidera las encuestas frente al independiente Andrew Cuomo, exgobernador demócrata de Nueva York, y el republicano Curtis Silwa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Exhorté a los bodegueros a apoyar a Mamdani que me hizo sentir que puedo tener acceso más directo a muchas cosas que tenemos en agenda, más que otro candidato con el que nos reunimos" dijo al referirse a Cuomo.

"Nos reunimos con Cuomo y se comprometió a trabajar con nosotros pero no vi una agenda en la que nos incluyera para estar en la mesa de toma de decisiones para las bodegas", dijo, además a EFE el trabajador de origen dominicano, que antes había criticado públicamente a Mamdani por su propuesta de tiendas municipales.

Pero, según Rodríguez, tras hablar hoy con el candidato pudo "darse cuenta" de que "siente por la comunidad lo mismo que nosotros, y de que los bodegueros puedan tener mejores beneficios, como luchar contra el crimen", de que la policía no tarde en llegar cuando son blanco de asaltos.

El apoyo a Mamdani creó de inmediato división en la organización, con la renuncia de su cofundador y portavoz, el también empresario Fernando Mateo, quien en el pasado cuatrienio aspiró a ser el candidato republicano a la alcaldía, pero no ganó la primaria.

Mateo anunció de inmediato en un comunicado la creación de una organización, The Bodega Alliance, la que dijo, representará a bodegueros y empleados, e indicó además que la decisión de Rodríguez es "una traición a miles de dueños y trabajadores de bodegas que dependen de que la organización se mantenga neutral y centrada en su bienestar".