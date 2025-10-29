Envían a prisión al presunto intermediario del crimen del senador colombiano Miguel Uribe

Una fiscal imputó a El Viejo por los delitos de homicidio; concierto para delinquir; uso de menores de edad para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

"Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Según la institución, El Viejo fue contactado "para que organizara todo lo relacionado con el ataque" y por eso encomendó el plan a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

"Alias El Viejo también estaría involucrado en labores previas de seguimiento a la víctima. Una de estas, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá", agregó la información.

El nuevo director de la Policía colombiana, el general William Rincón, afirmó en la víspera que la captura de Pérez Marroquín es de "vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio".

"A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la (disidencia de las FARC) Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación", explicó el general Rincón.

Pérez Marroquín fue capturado en la zona rural del caserío Brisas del Güejar, en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta (centro), informó la Fiscalía el pasado lunes.

Por este caso, ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia.

El grupo armado ilegal en mención es liderado por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

Esa disidencia surgió en agosto de 2019 cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros -como Jesús Santrich, El Paisa o Romaña- abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, quien fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos.