España encabeza la pobreza infantil en la UE y se aleja de la media europea

El dato español casi triplica a los países con menores niveles: Dinamarca (10,1 %), Eslovenia (10,7 %) y Finlandia (11,6 %), apunta el informe 'La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas', editado por la fundación de análisis económico y social Funcas.
La posición española resulta muy preocupante, constata, si se tiene en cuenta que el país se encuentra en un escalón medio-alto de renta per cápita.
Los expertos consideran que el diseño de las prestaciones sociales, el empleo precario, el nivel educativo de los padres y la falta de vivienda asequible, con unos precios disparados, explican la alta tasa de pobreza infantil en España.
Por ejemplo, señalan que el sistema de impuestos y transferencias en España reducen la pobreza infantil 1–2 puntos, cuando en los grandes países europeos el impacto es de 4 a 8.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Respecto a la vivienda protegida o subvencionada, el promedio europeo se sitúa en torno al 7 % del total de casas, que se eleva hasta el 25 % en algunos países del norte y centro del continente. En España, la cobertura apenas llega al 2 %.
En el documento se destaca que las medidas para disminuir la pobreza infantil pueden tener impacto tanto en el corto como en el largo plazo, ahorrando costes personales y económicos presentes y futuros.
A este respecto, los autores consideran que, para romper esta dinámica, habría que repensar las políticas públicas orientadas a la infancia: "No basta con invertir más: es necesario invertir mejor".
Plantean un enfoque integral que combine mejoras del sistema educativo, incentivos al empleo estable y digno para padres y madres, ampliación de las prestaciones por hijo a cargo y fortalecimiento de las políticas de vivienda.