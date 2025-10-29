FundéuRAE: primer aniversario de la dana en España, claves de redacción

Se aconseja la escritura de la palabra “dana” en minúsculas, tal y como la recoge el “Diccionario de la lengua española”, como forma lexicalizada de la sigla “DANA” (cuyo desarrollo es “depresión aislada en niveles altos”). No es adecuado usar mayúscula inicial (“la Dana”), como se ve en ocasiones.

Para referirse de forma abreviada a la fecha en que tuvieron lugar las inundaciones, resulta más recomendable escribir “29-O”, con guion, que “29O”. Aunque las siglas alfanuméricas con las que se expresan fechas pueden prescindir de él, y tienden a hacerlo en la actualidad, en el caso particular del mes de octubre, la letra “o” mayúscula puede confundirse con el signo que representa el número cero, por la similitud en su forma.

3. El “1.er aniversario”, con punto y letras voladas

En alusión al aniversario que se cumple, el ordinal “primer” puede abreviarse como “1.er”, con punto y dos letras voladas, o con el número romano “I”, pero no con las grafías “1er” ni “1er”.

4. El “funeral de Estado”, mayúsculas y minúsculas

En las informaciones sobre el acto oficial organizado en recuerdo de las víctimas, lo indicado es escribir “funeral de Estado”, con minúscula inicial en la palabra “funeral”, por tratarse de un sustantivo común, y mayúscula en “Estado”, pues en este caso alude al ‘conjunto de órganos de gobierno de un país soberano’.

5. La “Ciudad de las Artes y las Ciencias”

En lo que respecta al complejo arquitectónico donde tendrá lugar el citado funeral, lo apropiado es utilizar mayúscula inicial en sus términos significativos (“Ciudad de las Artes y las Ciencias”), tal y como establece la “Ortografía de la lengua española”.

6. Cargos y títulos, en minúscula

Al aludir a las personalidades que asistirán a los actos del primer aniversario, cabe recordar que los títulos, dignidades y cargos de cualquier rango se escriben en minúsculas, como señala esta misma obra académica.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.