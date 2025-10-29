Gobierno venezolano celebra el respaldo en la ONU por el fin del bloqueo de EE.UU. en Cuba

Caracas, 29 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela celebró este miércoles que la Asamblea General de la ONU aprobara por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra) una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.