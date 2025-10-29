Gobierno venezolano celebra el respaldo en la ONU por el fin del bloqueo de EE.UU. en Cuba

A través de un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro, aliada de Miguel Díaz-Canel, exigió el "levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo, el fin de todas las medidas coercitivas y la eliminación de listas unilaterales ilegales".
"El bloqueo, acto de guerra económica y de terrorismo de Estado, busca rendir a un pueblo libre. Hoy, la historia y la justicia están del lado de Cuba", expresó el Ejecutivo chavista.
Este miércoles, Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Macedonia del Norte, Ucrania y Hungría votaron en contra de la resolución de la ONU, mientras que Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otros países, se abstuvieron.
De esta manera, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de Estados Unidos e Israel).
Estados Unidos argumentó que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad", e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.