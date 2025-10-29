Hegseth dice que el aumento acelerado del gasto en Defensa de Japón es un "paso adelante"

"Es un paso adelante importante y uno que esperamos y creemos que se materializará pronto", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto a Koizumi en Tokio, en la segunda visita al país del jefe del Pentágono.

Koizumi transmitió a Hegseth que el Gobierno japonés planea incrementar su presupuesto en defensa hasta el 2 % del PIB nacional para finales de este mismo año fiscal, que concluirá el 31 de marzo de 2026, dos años antes de su compromiso anterior.

"Bajo instrucciones de la primera ministra, (Sanae) Takaichi, Japón ya ha iniciado conversaciones para revisar su estrategia de seguridad nacional y otros documentos relacionados", dijo.

Japón destina actualmente en torno al 1,4 % a Defensa, y el Ministerio de Defensa ha solicitado un presupuesto récord de 8,8 billones de yenes (unos 58.000 millones de dólares) para el ejercicio de 2026, lo que representa alrededor del 1,5 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro entre los titulares de Defensa de Japón y Estados Unidos se produjo un día después de la cumbre mantenida en Tokio por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, una semana después de la llegada al poder de la primera mandataria del país asiático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los líderes de ambos países se comprometieron a llevar su alianza a "una nueva era dorada".

"El secretario Hegseth y yo compartimos la responsabilidad de implementar esta área", dijo Koizumi, que aseguró que durante el "muy fructífero" encuentro de alrededor de una hora con el estadounidense, discutieron "con franqueza el plan detallado para la alianza de Japón y Estados Unidos en el futuro".

El titular japonés de Defensa aseguró que Tokio reforzará sus capacidades de defensa en materia de equipamiento y tecnología, con la visión de que las plataformas defensivas de ambos países deben ser "mutuamente complementarias".

"Los retos que enfrentamos son reales y son urgentes. El desarrollo militar sin precedentes de China y sus acciones militares agresivas hablan por sí solas. Por eso es tan importante la política del presidente Trump de 'paz a través de la fuerza'", dijo Hegseth.

El estadounidense aseguró que para fortalecer la alianza es necesario "seguir construyendo fuerzas de combate fuertes, letales y creíbles que estén listas para disuadir una guerra y, si es necesario, luchar y luchar para ganar", y aseguró que la alianza entre Washington y Tokio es "crítica" frente a las contingencias regionales.