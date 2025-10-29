Israel dice que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Jerusalén, 29 oct (EFE).- El Ejército israelí anunció este miércoles que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, donde ha causado la muerte de al menos un centenar de personas, según las autoridades del enclave.