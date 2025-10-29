Juez De Moraes cree que tras la reunión entre Trump y Lula "todo llegará a buen puerto"

En una entrevista con EFE, el magistrado se refirió a estas sanciones -que también afectan a su mujer y que incluyen medidas como el bloqueo de sus bienes en el país norteamericano y la retirada del visado de entrada- y argumentó que "ha quedado claro a partir de las reuniones entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump que la desinformación fue muy grande".

"Lo que llegó al presidente Trump eran informaciones totalmente erróneas" y esas "desinformaciones acabaron llevando a determinadas medidas".

"Una vez aclarado esto y llegando las informaciones verdaderas, creo que este problema será solucionado y parece que todo llevará a buen puerto", señaló.

El relator del caso contra el expresidente Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel, hizo estas declaraciones durante su visita a Madrid para participar en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, en inglés).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro y siete de sus más estrechos colaboradores, entre antiguos ministros y mandos militares, fueron condenados por orquestar un golpe tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, Lula da Silva.