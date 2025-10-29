Juez paraguayo rechaza pedido de incapacitar por insania a exfutbolista Salvador Cabañas

El abogado del exdelantero, David Castillo, declaró a la radio Monumental que el juez en lo Civil y Comercial José Villalba decidió "desestimar y rechazar la demanda sin más trámites".

En ese sentido, comentó que Cabañas, de 45 años, siempre estuvo confiado en que "la Justicia iba a actuar conforme a derecho", por lo que aceptó someterse a las inspecciones médicas solicitadas.

La resolución judicial desestima "la declaración de insania, interdicción o inhabilitación" dada su "notoria y manifiesta improcedencia" que promueven Mía y Santiago Cabañas Alonso, hijos del exjugador, según el documento publicado por los medios.

La demanda, según el abogado, pretendía que los hijos sean designados como administradores de los bienes de Cabañas, que, según el jurista, "supera más de dos o tres millones de dólares".

Asimismo, la resolución judicial rechaza "las diligencias requeridas por los denunciantes" al considerar que son "inconducentes, superfluas y manifiestamente dilatorias".

Castillo explicó que los hijos de Cabañas solicitaban, además, una junta médica para la realización "de un estudio más profundo de la situación en que se encuentra Salvador" y que se consideren los informes médicos de hace 15 años, pero indicó que el juzgado "ha rebatido" esas peticiones.

No obstante, indicó que "Salvador está muy bien" y se siente con "todas sus facultades mentales".

El abogado defensor reconoció que los hijos del exjugador pueden apelar la resolución en cinco días.

Cabañas recibió un disparo en la cabeza el 25 de enero de 2010, en momentos en que compartía con su esposa y su cuñado en un bar de la Ciudad de México.