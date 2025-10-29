Kany García y Peter Manjarrés encabezan el concierto en la IV Cumbre Celac-UE de Colombia

La Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, una puesta en escena gratuita, se realizará en la Playa de los Cocos, en Santa Marta, y también tendrá en tarima al merenguero Sergio Vargas, a la banda colombiana Herencia de Timbiquí y a la argentina La Mosca Tsé Tsé.

"Con la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, Colombia muestra al mundo su mayor riqueza: su gente, su cultura y su diversidad", dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Marcela Morales, citada en un comunicado de su despacho.

El show contempla, además de las demostraciones culturales y artísticas, un estrategia para promover a Colombia como destino turístico nacional e internacional y la propuesta 'Colombia a la Mesa', que exaltará la gastronomía colombiana.

"Esta puesta en escena es la mejor muestra de lo que significa el turismo para Colombia: integración, desarrollo y orgullo nacional", aseguró el gerente general del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), Félix Ojeda.

El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará en Santa Marta los días 9 y 10 de noviembre.

De momento han confirmado su participación en la Cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La Cancillería colombiana también ha dicho que a "nivel de diálogo, de llamadas, tenemos confirmado al presidente de Uruguay (Yamandú Orsi), seguramente al presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, de Brasil), y estamos hablando con México (Claudia Sheinbaum) y Guatemala (Bernardo Arévalo) también".

También participarán los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Dinamarca, Mette Frederiksen; Eslovaquia, Robert Fico; Finlandia, Petteri Orpo; Croacia, Andrej Plenkovic; Jamaica, Andrew Holness; y Barbados, Mia Mottley.

A la Cumbre en Santa Marta, los días 9 y 10 de noviembre, han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE.