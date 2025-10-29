La actividad económica de Nicaragua creció un 5,5 % en agosto

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación acumulada del IMAE entre septiembre de 2024 y agosto pasado fue del 5,5 %, lo que representó una variación acumulada del 4,3 % en el periodo enero-agosto de 2025, y un crecimiento promedio anual del 3,8 %.

Las actividades que mostraron los mayores crecimientos en agosto fueron: explotación de minas y canteras (40,6 %) -principalmente a la mayor extracción de oro-; construcción (11,1 %); hoteles y restaurantes (9,2 %); comercio (7,8 %); transporte y comunicaciones (4,9 %); energía y agua (4,7 %): pecuario (4,6 %); y servicios de intermediación financiera y servicios conexos (4,6 %), detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura (-16,6 %); administración pública (-4,9 %); y agricultura (-0,2 %), de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.