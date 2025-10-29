La argentina Canale retrata a la aventurera española Catalina de Erauso en una novela

"Las vidas lisas no me interesan", confiesa a EFE la autora: "La historia de Catalina de Erauso era realmente la peripecia de una heroína que se viste de varón para salvar su vida", por lo que a Canale le resultó imposible no escribir sobre ella cuando la encontró.

Ese encuentro entre la escritora y Catalina de Erauso, conocida con el sobrenombre de 'la monja alférez', fue durante la investigación de su anterior obra, 'El diablo' (Planeta, 2023), sobre la vida del revolucionario sudamericano Bernardo de Monteagudo.

Fue leer el nombre de esta enigmática mujer el germen casual de su decimotercera novela histórica, la primera sobre España y el siglo XVII.

La trama se mantiene fiel a los hechos históricos de quien fue monja por obligación, se vistió de hombre por necesidad y viajó a las tierras americanas en busca de su propio destino, hasta morir en México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y todo lo cuenta Canale basándose en las memorias que la propia Catalina de Erauso dejó escritas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No solamente me interesó esa parte de la heroína casi clásica, sino que hubiera existido una mujer que escribió sus memorias en el siglo XVII. Eso ya la hace muy original. Sor Juana Inés de la Cruz, que es la intelectual, religiosa y poeta que todos recordamos, lo hizo un siglo más tarde. Catalina es la precursora", explica la escritora.

La novela narra los episodios que marcaron el rumbo vital de la protagonista desde sus orígenes en San Sebastián (norte español), marcados por la exitosa fuga de un convento a los 15 años, y sus consecuentes aventuras disfrazada de hombre, que la llevaron a ser alférez de los reyes Felipe II y Felipe III en América.

Sin embargo, quien también se hizo llamar Francisco de Loyola, Antonio de Erauso o Alonso Ramírez Díaz de Guzmán, entre otros seudónimos para ocultar su identidad, es una figura no exenta de polémica en sus reinterpretaciones modernas.

Hay quienes ven en ella un icono lésbico, 'queer' o trans, al entender que Catalina desafió las normas sociales de un Siglo de Oro obsesionado, entre otras cosas, con la castidad y el honor de la mujeres y el catolicismo.

Pero eso es "mirarla con solo un ojo", opina Canale al ser preguntada por estas nuevas interpretaciones sobre la heroína española. "Transformar a esta mujer en un icono LGTBIQ me parece acortar su inmensa figura porque fue mucho más que una chica que se vistió de varón porque le gustaban otras mujeres", opina la autora.

Más interesante le parece hablar de ella como "una mujer de vanguardia, desafiante y contestataria, sin ponerle unos rótulos que lo que hacen es reducirla", incide.

Al margen de ello, Canale resalta que la menor de la familia de los Erauso tiene mucho que enseñarnos en 2025: "En estos tiempos, donde la ansiedad nos corroe el alma, he aprendido que la vida es una cruzada y la búsqueda de la libertad no es un camino fácil", asegura.

Catalina pagó el precio de la libertad con una soledad que le acompañó toda la vida y la contención de unos sentimientos que tuvo que congelar para salvaguardar su identidad original. No obstante, la propia escritora también admite que, a partir de estas consideraciones, ha aprendido a valorar "otro tipo de compromiso con la vida".

Dentro de este camino pedagógico y espiritual, Canale reconoce que escribir esta última novela ha sido "un desafío enorme y fascinante", que no quiere abandonar nunca.