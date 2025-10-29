La artista Alaska presenta un documental sobre Warhol: "Esta es una era muy warholiana"

"Estamos en una era muy warholiana", reflexiona la cantante y actriz, nacida en México, en una entrevista con EFE.

"Esta era digital le hubiera enloquecido, habría contado lo que desayuna, lo que hace a las tres de la tarde, si se va a afeitar... Hubiera sido maravilloso", asegura Alaska sobre cómo habría vivido el pintor pop-art con las redes sociales. "Mira Rosalía en Callao", añade sobre la acción retransmitida por internet que la cantante protagonizó la semana pasada para presentar su nuevo disco.

Alaska es el hilo conductor del documental 'Warhol Vijande, más que pistolas, cuchillos y cruces', dirigido por Sebastián Galán e impulsado por Rodrigo Navia Osorio Vijande, presidente de la Colección Suñol Soler e hijo de Fernando Vijande.

En la película, la cantante de Los Pegamoides, Dinarama o Fangoria entrevista a personajes que como ella vivieron aquel momento artístico, tanto desde España -Agatha Ruiz De La Prada o Fabio McNamara- como acompañando al artista desde Estados Unidos -Bob Colacello, Christopher Makos-.

"Alguien vio uno de los originales de la colección -Warhol pintó cuadros de cuchillos y cruces, de ahí el título- y dijo que por qué no explicábamos la visita a Madrid", asegura por su parte el hijo de Fernando Vijande.

Su padre fue un consejero esencial para que José Suñol armara, en los años 70 y 80 del siglo pasado, una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de España, en la que Andy Warhol tuvo un protagonismo especial.

Sobre las motivaciones del artista, subraya que la Factory -su estudio de arte- "era una empresa con muchas bocas que alimentar. Hacían televisión, hacían cine, hacían un revista, hacían muchas cosas y nada daba dinero. Todo eso se podía hacer vendiendo cuadros, pero la gente tampoco quería cuadros, quería retratos", remarca.

Así, después de retratar a los millonarios de Nueva York, viaja a otros países para encontrar ese mismo modo de financiación y también lo intenta en Madrid, en fiestas con "gente con posibles" que sin embargo no llegó a hacerle muchos encargos. "Se cerró uno aquí y otro en Nueva York", señala.

Para muchos de quienes no podían financiarse uno de esos originales, sin embargo, la visita de Warhol y su exposición en la Galería Fernando Vijander, por la que pasaron 12.000 personas, fue un acontecimiento sideral.

"En ese momento, quizá salvo nosotros, que éramos como acólitos, nadie entendió la importancia de esa visita, que no era una exposición antológica. Creó una serie de cuadros especiales para una galería de Madrid a principios de los años 80. Es un hito y yo lo viví como un hito, un antes y un después de mi vida", subraya Alaska.

Sobre la figura del galerista que lo hizo posible, Fernando Vijander, el director del documental cree además que era una pena que hubiera quedado olvidada. "Al final la historia es un poco injusta, hay muchas personas influyentes y ocultas".

Además, recuperar esta figura "era también colocar el movimiento del arte contemporáneo en su lugar en un momento importante como la transición", subraya, en referencia a la transición política de la dictadura a la democracia que vivió España en esa época.

"Lo he ido viendo un poco como antropólogo, me he dado cuenta de la importancia de las galerías de arte contemporáneo en todo lo que fue la transición en este país. Yo creo que es importante recuperarlo para entender que lo que estamos viviendo hoy", concluye Galán.