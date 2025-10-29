La Autoridad Palestina teme que Gaza caiga en el "caos" y reivindica su rol en la Franja

"El alto precio que ha pagado nuestro pueblo en Gaza no debe acabar en caos o en acuerdos que consoliden el 'statu quo'", aseguró Mustafa en la apertura de la reunión del Consejo de Ministros este miércoles.

El primer ministro palestino advirtió de que la causa palestina no debe reducirse a un "mero asunto humanitario" e insistió en la necesidad de crear una posición nacional palestina que haga frente a las políticas de ocupación de Israel y permita al Gobierno palestino "asumir su rol en el terreno en Gaza".

Las declaraciones de Mustafa se producen un día después de que Israel bombardeara Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo del alto el fuego, matando a 110 gazatíes e hiriendo a más de 200 en sus ataques.

"Durante la sesión, el gabinete llamó a la comunidad internacional a apelar a Israel, la potencia ocupante, a detener sus asaltos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén", recoge el comunicado, en el que no se hace mención a la oleada de bombardeos con las que Israel interrumpió el alto el fuego desde la tarde del martes hasta la mañana de este miércoles.

Es la primera vez que el primer ministro palestino se pronuncia al respecto.

La ANP, presidida por Mahmus Abás y de la que Mustafa es primer ministro, gobierna en áreas reducidas de Cisjordania (a causa de la ocupación tanto militar como administrativa de Israel en este territorio), mientras que Gaza continúa gobernada por el grupo islamista Hamás.

El acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás, auspiciado por Estados Unidos, recoge que la Autoridad Palestina asumirá un rol administrador de Gaza en un futuro, tras completar una serie de reformas que el acuerdo no detalla y para las que tampoco establece plazos.

Hamás, por su parte, asegura haber acordado con Fatah (la principal fuerza de la ANP) la creación de un organismo tecnocrático independiente para la administración del enclave.