La Bolsa de Londres sube 0,61 % y logra récord al cierre por quinta sesión consecutiva

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 59,40 puntos, hasta los 9.756,14, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,16 %, o 35,85 puntos, hasta los 22.448,27 enteros.
El máximo intradía se notificó pasadas las 12.15 GMT, al situarse en 9.787,63 puntos.
El grupo minorista de textil Next encabezó las ganancias del parqué londinense, tras despuntar sus acciones un 8,77 % después de elevar sus previsiones anuales de beneficios por cuarta vez en ocho meses y registrar un aumento en las ventas del tercer trimestre de 2025.
Completaron el podio de ganadores el laboratorio farmacéutico GSK, que creció un 6,57 % y la minera Glencore, que sumó un 5,03 %.
Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la empresa editorial Relx, que cedió un 2,92 %, seguido del portal inmobiliario Rightmove, que retrocedió un 2,69 %, y la compañía de servicios tecnológicos empresariales Sage Group, que disminuyó un 2,60 %.