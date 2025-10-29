La Bolsa de Milán avanza un 0,26 % impulsada por el sector bancario

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,21 % hasta situarse en los 45.869,93 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 426 millones de acciones por un valor de unos 3.401 millones de euros (unos 3.964 millones de dólares).

El sector bancario lideró las subidas en Milán, con Finecobank a la cabeza al ganar un 3,54 %, seguida por Banca Popolare Sondrio (2,76 %), Bper Banca (2,63 %), la energética A2A (2,57 %) y Banca Monte Paschi di Siena (2,46 %).

En el lado opuesto, las principales caídas correspondieron a las firmas de moda Moncler, que retrocedió un 3,75 %, y Brunello Cucinelli (-2,40 %).

También cerraron en negativo la fabricante de audífonos Amplifon (-2,25 %), el grupo automovilístico Ferrari (-2,15 %) y la marca de bebidas Campari (-1,98 %).