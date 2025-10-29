La comisión electoral de Portugal envía denuncias de racismo contra Chega a la fiscalía

Lisboa, 29 oct (EFE).- La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Portugal ha decidido enviar a la fiscalía del país varias denuncias recibidas contra el partido de ultraderecha Chega por racismo, debido a unos carteles de la campaña para las presidenciales de su presidente, André Ventura, contra los gitanos y los inmigrantes de Bangladesh.