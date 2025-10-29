La economía española creció un 0,6 % el tercer trimestre del año

El crecimiento trimestral fue resultado de la aportación de 1,2 puntos porcentuales de la demanda nacional (consumo e inversión), de la que se resta la contribución negativa de 0,6 puntos de la demanda exterior (exportaciones e importaciones),

En un comunicado, el Ministerio de Economía destacó que se trata del noveno trimestre consecutivo de un crecimiento trimestral del 0,6 % o superior, gracias al tirón del consumo y la inversión, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial internacional.

Frente al sector exterior, destaca el dinamismo del consumo de los hogares españoles, que creció el 1,2 %, cinco décimas más que el trimestre anterior; el gasto en consumo final de las administraciones públicas pasó del estancamiento del segundo trimestre a crecer un 1,1 % en el tercero.

La inversión (formación bruta de capital fijo) se aceleró un punto y aumentó el 1,7 %.

La destinada a maquinaria y bienes de equipo pasó de crecer un 0,8 % en el segundo trimestre a hacerlo un 1,7 % en el tercero, mientras que la inversión en vivienda, edificación y construcción aceleró su avance del 0,6 al 1,4 %.

Destaca el incremento del 2,4 % de la inversión en propiedad intelectual (patentes, derechos de autor y marcas comerciales), que triplica el del trimestre previo.

En el ámbito de la demanda exterior, las exportaciones de bienes y servicios cayeron el 0,6 %, cuando un trimestre antes crecían a un ritmo del 1,3 %; mientras que el incremento de las importaciones fue del 1,1 %, inferior al 1,6 % del trimestre previo.