La energética española Naturgy gana un 5,6 % más hasta septiembre, 1.668 millones de euros

Naturgy, que detalló este miércoles los resultados acumulados hasta el tercer trimestre del año, invirtió 1.389 millones de euros (1.611 millones de dólares) durante ese periodo en los negocios de redes y energías renovables, un 3,8 % menos que un año antes.

En el último año, la compañía añadió 1 GW de energía renovable a su cartera de generación, por lo que ya cuenta con una capacidad de 7,8 GW, a la que se añadirá próximamente 1,5 GW en fase de construcción.

De enero a septiembre, los ingresos de la multinacional crecieron un 4,8 % y llegaron a los 14.586 millones de euros (16.920 millones de dólares).

El beneficio bruto de explotación (ebitda) fue de 4.214 millones de euros (4.888 millones de dólares), un 1,8 % menos, si bien la compañía subraya que se mantiene en "niveles récord".

Por unidades de negocio, las redes de distribución aportaron 2.087 millones de euros (2.421 millones de dólares) al ebitda hasta septiembre, un 8,2 % menos. Los mercados de energía reportaron 2.162 millones de euros (2.508 millones de dólares) al beneficio bruto de explotación, un 5,2 % más.

Respecto a la deuda neta, creció un 5,8 %, hasta los 12.913 millones de euros (14.980 millones de dólares).

La compañía española está presente en Europa, América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana) y también en Asia, además de Argelia y Australia.