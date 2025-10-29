La OPS dona a Cuba 2,6 toneladas de ayuda médica para paliar efectos del huracán Melissa

El cargamento de ayuda humanitaria incluye kits de emergencia con medicinas, material médico y quirúrgico para atender a 5.000 personas, tabletas de cloro para potabilizar agua, equipos eléctricos, mochilas médicas, tiendas de campaña y tanques de almacenamiento de agua, entre otros, informó la Ops en un comunicado.

"Estos insumos médicos permitirán mantener la atención básica en salud, garantizar el acceso a agua segura y reducir los riesgos sanitarios inmediatos tras el impacto del huracán Melissa", señaló el representante de la OPS/OMS en Cuba, Mario Cruz Peñate.

En paralelo, la organización refirió que está gestionando la adquisición de emergencia de generadores eléctricos adicionales, mosquiteros y más tabletas de cloro para un posible segundo envío a Cuba.

Esa contribución estará destinada a reforzar la respuesta sanitaria y prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y otras arbovirosis, y enfermedades de transmisión por el agua, cuyo riesgo aumenta tras eventos meteorológicos de gran magnitud, explica la nota.

Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron a principios de este mes un "incremento en todos los territorios del país" de los casos de dengue, chikunguña y oropouche, tres enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos que se han extendido en la isla.

La OPS dijo que está coordinando con el Ministerio de Salud Pública y la Defensa Civil de Cuba las acciones de evaluación de daños, reorganización de servicios y control epidemiológico en las zonas afectadas por Melissa.

En los últimos días también han llegado a Cuba donativos y recursos de emergencia de agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y la UNICEF para apoyar la recuperación de los daños ocasionados por el meteoro que cruzó de sur a norte el oriente del país con la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson (de 5).

Otras contribuciones internacionales se han sumado por parte de las embajadas de Noruega y Alemania en la Habana que ha anunciado donativos de 400.000 y 330.000 dólares, respectivamente, a través del Fondo para Emergencias de las Naciones Unidas (UNCERF), para asistir a los damnificados cubanos.