La petrolera india HMEL suspende las compras de petróleo ruso tras nuevas sanciones EE.UU.

En un comunicado recogido por la agencia de notcias india PTI, la petrolera india confirmó que hasta ahora había adquirido petróleo ruso bajo la modalidad de entrega incluida, lo que significa que el proveedor se encargaba del transporte marítimo hasta los puertos indios, sin que la empresa interviniera directamente en la gestión de los buques. En ese sentido, la refinería subrayó que ninguno de los barcos utilizados para dichas entregas estaba sujeto a sanciones internacionales.

La mayoría de las refinerías indias operan de forma similar, adquiriendo el crudo ruso a través de intermediarios. Sin embargo, las nuevas restricciones estadounidenses podrían complicar estas operaciones, especialmente en lo relativo a los mecanismos de pago, la logística de transporte y los seguros marítimos, elementos clave en el comercio internacional de petróleo.

HMEL, la empresa conjunta a partes iguales del grupo Mital y Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), ha sido la primera compañía india en declarar públicamente que dejará de comprar crudo ruso tras las sanciones de Washington a los grandes productores de energía de Rusia.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las empresas rusas Rosneft y Lukoil, anunciadas el pasado 22 de octubre, amenazan con golpear las exportaciones de petróleo ruso y ponen en riesgo las ventas a la India, el país que se había convertido en su mayor comprador mundial de crudo desde la invasión de Ucrania, en febrero de 2022.

Rusia llegó a suministrar hasta el 40% de las importaciones totales de crudo indias en el año fiscal 2023-24, según datos oficiales del Gobierno indio, con un promedio de 1,7 millones de barriles diarios entre enero y septiembre de este año.

Esta dependencia india del crudo ruso se forjó gracias a los precios con descuento ofrecidos por Moscú.

Esta nueva ronda de sanciones llega pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el primer ministro indio, Narendra Modi, se había comprometido a reducir progresivamente las compras de petróleo ruso.

La India y Estados Unidos negocian actualmente un posible acuerdo comercial que, según informes, incluiría concesiones a cambio de dicha reducción.