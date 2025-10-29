La UE avisa de posibles nuevas medidas contra Bielorrusia si siguen los ataques híbridos

"La UE se solidariza plenamente con Lituania y con todos los demás Estados miembros afectados por las actividades híbridas de Bielorrusia. Se han impuesto sanciones al régimen bielorruso y la UE está preparada para adoptar las medidas que considere oportunas si estas acciones continúan. No toleraremos ninguna campaña híbrida dirigida contra la UE ni contra ninguno de sus Estados miembros", dijo el Consejo (los países de la UE) en un comunicado.

El Consejo condenó "enérgicamente" las "acciones persistentes y provocadoras de Bielorrusia contra la UE y sus Estados miembros", que calificó de "inaceptables", y que "contradicen" las declaraciones previas del presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, "sobre la mejora de las relaciones con la UE".

"Las incursiones de globos meteorológicos en el espacio aéreo de Lituania desde Bielorrusia, que han interrumpido cientos de vuelos y causado importantes pérdidas a los aeropuertos lituanos y a miles de viajeros, ponen en riesgo la estabilidad de un Estado miembro de la UE e intentan intimidar a la ciudadanía europea mediante amenazas directas a la aviación civil", señala el comunicado.

Añade que esos globos "no son meros instrumentos de tráfico ilícito de personas, sino que se enmarcan en una campaña híbrida más amplia y selectiva, junto con otras acciones que incluyen el tráfico ilícito de migrantes patrocinado por el Estado".

En ese contexto, la UE subrayó que "todas estas acciones deben cesar de inmediato" y exigió al régimen bielorruso a "adoptar sin más demora medidas eficaces para controlar su espacio aéreo, su frontera y su territorio, y para combatir y prevenir las actividades delictivas organizadas que se originan en él".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya calificó el martes de "provocación" las incursiones en el espacio aéreo lituano de globos procedentes de Bielorrusia, que han obligado a cerrar el aeropuerto internacional de Vilna tres noches consecutivas.

"Esto es una provocación, es una amenaza híbrida que no podemos tolerar", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta en Estocolmo con los jefes de Gobierno de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia en el marco de la cumbre anual del Consejo Nórdico.

Von der Leyen señaló que las incursiones son un argumento más para apoyar el plan de rearme europeo para 2030 y la iniciativa de un nuevo sistema antidrones conjunto.

También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha solidarizado con Lituania ante esta situación.