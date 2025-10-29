Las lluvias en México dejaron pérdidas aseguradas por 65,4 millones de dólares

De acuerdo con el organismo, hasta el 24 de octubre se habían reportado 4.008 siniestros relacionados con el fenómeno, aunque la cifra “continuará en actualización conforme avancen los reportes y los procesos de evaluación de daños”.

Del total de siniestros, 2.478 corresponden a daños patrimoniales (62 %) y 1.530 a vehículos (38 %), detalló la AMIS en un comunicado.

Los daños a viviendas, comercios e infraestructura asegurada concentran la mayor parte de las pérdidas, con 995 millones de pesos (53,86 millones de dólares), mientras que los automóviles siniestrados suman 211 millones de pesos (11,42 millones de dólares).

Los estados más afectados por las lluvias son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde el promedio de viviendas aseguradas varía entre 15 % y 35 %.

Las entidades con mayores daños, Veracruz y Puebla, presentan además los niveles más bajos de aseguramiento de hogares, indicó la asociación.

En cuanto a los vehículos, la cobertura también está por debajo de la media nacional (33 %): Veracruz tiene un 24 % de autos asegurados y San Luis Potosí un 18 %, mientras que Querétaro (48 %) y Puebla (49 %) se encuentran entre los estados con más protección vehicular.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, señaló que las aseguradoras flexibilizaron los protocolos administrativos para agilizar la atención de siniestros de autos.

“En los casos donde las autoridades han removido escombros o vehículos, las compañías mantienen la vigencia de las coberturas correspondientes”, explicó.

Rosas recomendó a los propietarios afectados tomar fotografías o cualquier evidencia que ayude a acelerar los procesos de indemnización.

La AMIS subrayó que mantiene coordinación con las autoridades locales y federales para que los mecanismos de atención sean “lo más expeditos posibles”.

Las catastróficas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados de la República Mexicana a mediados de octubre han dejado 82 muertos, según el reporte emitido por el gobierno federal, 36 de ellos en Veracruz; 23 en Puebla; 22 en Hidalgo y uno en Querétaro.

Mientras tanto, el número de personas sin localizar se ubica en 17.