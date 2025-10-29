Lluvias récord en Vietnam dejan nueve muertos y más de 100.000 casas inundadas

El equipo de Protección Civil, citado este miércoles por la prensa estatal, confirmó que seis personas perdieron la vida en la turística ciudad de Da Nang, otras dos en Quang Ngai y una más en Hue, mientras que cinco personas continúan desaparecidas y al menos 11 sufrieron lesiones en medio de las inundaciones.

En Da Nang, donde viven poco más de un millón de personas, cerca de 70.000 hogares están anegados por el agua desbordada y los deslizamientos de tierra, lo que tiene a 10 localidades aisladas por completo y otros 29 barrios "gravemente inundados".

En al menos cuatro sectores de la ciudad, debido a las lluvias torrenciales caídas desde el sábado, el agua ha acumulado hasta hoy más de un metro de altura, lo que también ha perjudicado carreteras y sembrados y ha provocado la evacuación de casi 7.000 casas.

Entretanto, en el Parque Nacional Bach Ma, situado en Hue, la precipitación en 24 horas alcanzó los 1,73 metros de agua sobre una superficie plana, "un nivel superior al registrado en la historia meteorológica de Vietnam".

En esa provincia, el Gobierno ha documentado inundaciones en al menos 32 comunas, lo que deja hasta ahora 44.500 casas avasalladas por las aguas y numerosas carreteras cortadas.

Solo en Hue, las autoridades contabilizan unos 201.000 hogares sin electricidad debido al mal tiempo.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, explicó en una reunión para atender la emergencia que se trata de una inundación "excepcionalmente grande en la región central, donde muchos lugares experimentaron precipitaciones sin precedentes y que batieron récords", según es citado por la prensa oficial.

Al menos diez personas murieron durante la primera semana de octubre en el norte de Vietnam a raíz de las inundaciones provocadas por el tifón Matmo, que golpeó también el sur de China.