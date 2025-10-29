Los hutíes instan a la ONU a reactivar la estancada hoja de ruta de paz en el Yemen

Abdelsalam, quien encabeza la delegación hutí con sede en Mascate y funge como portavoz del grupo, indicó en una publicación en su cuenta de X que su reunión con el enviado de la ONU en Yemen, Hans Grundberg, abordó la necesidad de reanudar la implementación de las disposiciones de la hoja de ruta, especialmente las medidas humanitarias.

Advirtió de que no hay justificación para seguir postergando la implementación del plan.

La hoja de ruta para el Yemen, respaldada por la ONU y propuesta a finales de 2023, busca establecer un alto el fuego a nivel nacional, reabrir carreteras y puertos y garantizar el pago de los salarios del sector público en todas las regiones del devastado país árabe, cuya guerra comenzó en 2014 entre los hutíes y el Gobierno internacionalmente reconocido.

El plan también busca impulsar un proceso político inclusivo bajo los auspicios de la ONU para poner fin al conflicto que se extiende desde hace una década.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el proceso se estancó también tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, especialmente después de que los insurgentes yemeníes comenzaran a lanzar ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo e Israel, que fueron respondidos con campañas de bombardeos de EE.UU., el Reino Unido y el Estado judío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yemen, el país más pobre de la península arábiga, se encuentra sumido en una guerra civil desde 2014 entre el Gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento hutí, respaldado por Irán, que controla aproximadamente un tercio del territorio del país, donde residen más de dos tercios de la población.

A pesar de las treguas ocasionales y los esfuerzos de mediación, el conflicto ha devastado la economía, desplazado a millones de personas y dejado a gran parte de la población dependiente de la ayuda humanitaria.