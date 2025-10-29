Los progresistas ganarían los comicios en Países Bajos y desbancarían al ultra Wilders

D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, 18 asientos más de los que tenía hasta ahora, seguido de cerca por la derecha radical de Geert Wilders (PVV), que pasaría de ser la fuerza más grande de la Cámara a quedarse con 25 y situarse en segundo lugar.

Wilders sería uno de los grandes perdedores de estos comicios, al quedarse de golpe sin 12 escaños y perder el liderazgo parlamentario que le daría prioridad para negociar gobierno.

El partido liberal VVD, liderado por Dilan Yeşilgöz (sucesora del exprimer ministro neerlandés Mark Rutte al frente de los liberales), alcanzaría 23 escaños, perdiendo tan solo uno con respecto a la actualidad, mientras que el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, encabezado por Frans Timmermans, lograría 20, perdiendo cinco escaños de golpe.

El partido democristiano CDA también sería uno de los grandes ganadores de los comicios y sumaría 19 escaños, un total de 14 más que en la actualidad.

El euroescéptico JA21 pasaría de uno a nueve escaños, mientras que la extrema derecha de Foro para la Democracia (FVD) crecería de tres a seis. El movimiento campesino BBB caería de siete a cuatro escaños, y el Partido Socialista (SP) bajaría de cinco a tres.

El centrista NSC, que en las elecciones anteriores irrumpió con veinte escaños, desaparecería totalmente del Parlamento según esta primera proyección, un castigo del electorado después de que el partido se uniera a la derecha radical en la coalición de gobierno que Wilders dejó caer el pasado junio, forzando la convocatoria de estas elecciones anticipadas.

Como viene siendo habitual, ningún partido obtendría la mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que, según estos resultados, será necesaria una coalición de al menos cuatro o cinco partidos para alcanzar los 76 escaños que marcan la mayoría absoluta.

La encuesta, realizada por Ipsos I&O en 65 colegios electorales con la participación de unos 80.000 votantes, ofrece una estimación provisional de la distribución de escaños. Una segunda actualización del sondeo se difundirá a las 21.30 hora local (20.30 GMT), tras incluir los últimos votos emitidos antes del cierre de las urnas.

Los primeros resultados oficiales se conocerán a lo largo de la noche.

Este año, dos tercios de los municipios neerlandeses aplicarán el sistema de “recuento rápido”, que consiste en contabilizar primero únicamente los votos por partido, para poder publicar los resultados con mayor rapidez. Antes, los miembros de las mesas electorales debían contar en la misma noche tanto los votos por partido como los votos preferenciales por candidato.