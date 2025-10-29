Machado lamenta que Venezuela esté en el "último lugar en el mundo" en Estado de derecho

"¿Cómo es posible que un país que tiene el mayor reservorio de petróleo del planeta, el décimo en agua dulce y el más grande de oro en Latinoamérica sea el más pobre de la región? Esta es la respuesta: Venezuela está en el último lugar en el mundo en Estado de derecho. ¡En el último! 143 de 143", subrayó la exdiputada en X.

Según la opositora, Venezuela "también está en el fondo en libertad económica, en libertad de expresión y en respeto a los derechos humanos", mientras que -afirmó- "está en el primero en corrupción".

"Somos la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está bajo tierra, sino en el talento y la educación de la gente y en las instituciones democráticas eficientes e inclusivas, que brindan oportunidades, generan confianza y garantizan el orden. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer", agregó la también nobel de la paz.

El Índice de Estado de Derecho 2025 del WJP lo encabezan Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, mientras que en los últimos cuatro puestos se ubican Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela.

El Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la economía venezolana "mantiene su ruta de crecimiento pese al bloqueo criminal, campañas psicológicas perversas y amenazas guerreristas", de lo que el Ejecutivo chavista suele acusar a Estados Unidos.

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó recientemente que el producto interno bruto (PIB) nacional creció un 8,71 % en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo período de 2024, con lo que, aseguró, van 18 trimestres continuos en los que el país "registra un mayor nivel de actividad económica".