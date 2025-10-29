Macron felicita a Lula por "frenar" la deforestación en Brasil de la época de Bolsonaro

"Saludo el compromiso del presidente Lula, que ha frenado lo que estaba haciendo la administración precedente" respecto a la deforestación en zonas como la Amazonía, manifestó Macron durante su intervención en un panel sobre los 10 años de la cumbre del clima en la capital francesa, dentro del Foro de la Paz de París, y a pocos días de la COP30 que se celebra entre el 10 y el 21 de noviembre en Belém (Brasil).

Macron explicó que "el corazón de la batalla" en favor del clima reside no solo "en la política de reforestación, sino en la conservación de los bosques originarios y los manglares".

"Tenemos tres cuartos de la biodiversidad mundial en esos bosques primarios", señaló el presidente francés, quien advirtió de que destruirlos significaría "retroceder varios peldaños" en el cambio climático por ser los pulmones vegetales del planeta, como es el caso de la Amazonía.

También apuntó a la necesidad de conjugar "el desarrollo económico y la lucha contra las desigualdades" en los planes nacionales para frenar el calentamiento global e hizo una cierta autocrítica.

"Le decimos a los países en vías en desarrollo 'no debéis iniciar explotaciones de gas porque no es bueno para el planeta'. Y estos países responden 'qué curioso porque vosotros (los europeos) abrís centrales de carbón (altamente contaminantes) ya que no disponéis del gas ruso y venís a darnos una lección", declaró.

Para resolver esa cuestión, el presidente francés abogó por "una estrategia global" en la que se conjugue la captación de fondos "públicos y privados".

Para la COP30 de Brasil y gracias a los avances tecnológicos, Macron se mostró optimista sobre el lanzamiento de una coalición contra la lucha de los gases metano, que producen en gran cantidad el ganado de vacuno y es uno de los que más contribuyen al calentamiento del clima.

"Es una coalición en la que incluso podemos recuperar a Estados Unidos", estimó.