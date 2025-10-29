Michael Bublé participará en el último capítulo de la serie 'Eugene Levy, el antiviajero'

Bublé aparecerá como invitado especial en un episodio rodado en Canadá en el que Levy concluye su viaje cerca de casa, descubriendo la belleza de Vancouver por primera vez en más de 25 años, informa la plataforma televisiva este miércoles en un comunicado.

Guiado por el artista ganador de varios premios Grammy, Eugene no solo explora las maravillas naturales de la ciudad, sino que también se adentra en la vida personal de Michael, desde su familia hasta sus lugares locales favoritos.

Después de enfrentarse a sus miedos y salir de su zona de confort en las dos primeras temporadas, Levy está cada vez más cerca de convertirse en un auténtico viajero. Pero antes de reclamar ese título, se va a desafiar a sí mismo a experimentar algunas de las aventuras más increíbles que el mundo puede ofrecer.

Esta temporada le lleva a Austria, Canadá, Inglaterra, la India, Irlanda, México, Corea del Sur y Estados Unidos, y cada parada le brinda una nueva oportunidad para abrirse de miras y ponerse a prueba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los invitados y guías locales también incluyen al príncipe Guillermo de Inglaterra, Sarah Levy y la banda K-pop NOWZ, entre otros.