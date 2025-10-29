Miles de personas se manifiestan en Riga en contra de la salida del Convenio de Estambul

La policía estimó que se reunieron aproximadamente 5.000 manifestantes, por lo que según los medios letones la de hoy constituye una de las protestas más multitudinarias de los últimos años.

Los participantes corearon eslóganes como "¡Vergüenza, vergüenza!" o "No somos Turquía, no somos Rusia", en alusión a los dos únicos firmantes del Convenio que se han retirado hasta la fecha y a las alegaciones de que las autoridades rusas son permisivas con respecto a la violencia de género.

Los manifestantes también ondearon banderas letonas, de la Unión Europea (UE), y la bandera arcoíris del colectivo LGTB y enarbolaron pancartas en las que reclamaban que Letonia siga protegiendo a las mujeres y a los grupos vulnerables.

En una primera votación la semana pasada, los partidarios de la retirada del Convenio obtuvieron la mayoría después de que uno de los socios de la coalición de Gobierno centrista, la Unión de los Verdes y los Agricultores, se pasase al campo que favorece la salida.

La alianza de Gobierno encabezada por la primera ministra Evika Silina probablemente también se encontrará este jueves, cuando se producirá la votación final, en minoría en su defensa de la permanencia en el convenio.

Una diputada del partido socialdemócrata Progresistas, Antonina Neniaseva, destacó en declaraciones a EFE lo "emocional" que era la manifestación, en la que se dieron cita "todo tipo de personas, de diferente género, diferente edad, diferente lenguaje".

Sobre la votación del jueves, afirmó que todavía hay 17 enmiendas a la decisión de retirarse del Convenio de Estambul que se deben debatir en el pleno y apuntó a que, en última instancia, existiría la opción de un veto presidencial.

Otra participante, Linda, diseñadora de profesión, afirmó sentirse "muy avergonzada" por el hecho de que Letonia esté en las noticias por este motivo.

"Somos un país pequeño y hemos estado esforzándonos tanto por ser más europeos y mejores en general, porque la gente generalmente no sabe de dónde somos y ahora estas malas noticias se difundirán muy rápido", lamentó.

Letonia ratificó el Convenio de Estambul en 2023 y sus detractores en el país báltico afirman que promueve lo que denominan 'ideología de género'.