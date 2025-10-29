Militares venezolanos destruyen tres campamentos logísticos vinculados al narcotráfico

A través de una publicación en Instagram, el funcionario indicó que en los dos campamentos de Amazonas fueron incautados 196 cartuchos de diferentes calibres, un vehículo, así como 81 panfletos alusivos al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Igualmente, prosiguió, hallaron 50 chalecos tácticos, 2.000 litros de gasolina, cuatro equipos de comunicaciones, dos cargadores de fusil, cuatro bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas.

En el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), fue localizado otro campamento logístico con 2.000 litros de gasolina para aeronaves de ala fija, 700 litros de gasolina, 500 litros de lubricantes, una tonelada de alimentos, dos bancos de panel solar, cuatro paneles solares monocristalinos, dos lavadoras automáticas, dos congeladores de 300 litros y un sistema de comunicación, según detalló Hernández Lárez en Instagram.

El jefe militar indicó que también fue incautada una aeronave tipo Cesna 310, utilizada -aseguró- para "operaciones aéreas del narcotráfico".

Hernández Lárez no precisó si en estos operativos hubo detenidos.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 en Venezuela se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.