No es un video del ojo del huracán Melisa grabado durante su paso por Jamaica, es IA

Internautas en Facebook, Instagram y TikTok comparten una grabación en la que, a través de la ventana de un avión, se observa una gran masa nubosa que parece absorberse hasta formar un agujero negro en el centro.

Las imágenes se acompañan de comentarios como: "Impresionante, captan la magnitud del huracán Melissa que está afectando a Jamaica (sic)" o "El Corazón de la Furia: Imágenes Asombrosas del Ojo del Huracán Melissa (sic)".

Melissa tocó tierra este martes en Jamaica como un huracán de categoría 5, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, según informó la Agencia EFE.

HECHOS: El supuesto video que muestra la magnitud del huracán Melissa sobre Jamaica fue creado con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa que localizó el contenido original, publicado en una cuenta dedicada a compartir videos sintéticos. Además, expertos consultados por EFE Verifica descartaron la veracidad del contenido y herramientas especializadas confirmaron su falsedad.

En primer lugar, una búsqueda inversa de un fotograma de la secuencia en Google encontró que la publicación más antigua de este video se hizo el pasado 27 de octubre desde la cuenta de TikTok @earthimpacts, en cuyo perfil indica que se dedica a compartir videos de desastres generados con inteligencia artificial.

Además, dicho perfil señala lo siguiente en la descripción de las imágenes: "Esto no es real, es una simulación hecha con IA para un escenario 'que pasaría si'"

La fecha de publicación del video no coincide con el día en el que el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica, el pasado 28 de octubre, según registró la Agencia EFE.

Un análisis de la cuenta permite identificar decenas de grabaciones con la etiqueta 'incluye contenido generado por IA' que muestran escenas similares a la viralizada en línea.

En la descripción del canal de YouTube de este usuario también se menciona que "cada video está elaborado con tecnología de IA de vanguardia para simular eventos con un detalle y realismo asombrosos".

Adicionalmente, las herramientas 'Sightengine' arroja un 82 % de probabilidades de que el fotograma de la secuencia en el segundo siete se creó artificialmente.

Otro recurso para la detección de contenidos con IA, 'Fake Image Detector', indica que el mismo fotograma probablemente se generó digitalmente o fue manipulado con ayuda de una computadora.

Por otro lado, la meteoróloga y portavoz del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), María Torres, aclaró a EFE Verifica que "el video que circula en línea es falso".

EFE Verifica ya ha desmentido falsedades relacionadas con el paso del huracán Melissa por Jamaica, como un video creado con IA que mostraba tiburones en una piscina.

En definitiva, el video que supuestamente muestra el ojo del huracán Melissa está creado con IA, como lo confirma un análisis con herramientas especializadas y una búsqueda inversa de imágenes que encuentra la grabación original en una cuenta dedicada a crear contenido sintético.