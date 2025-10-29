Pakistán confirma fracaso de diálogo con los talibanes y acusa a Kabul de tentar la guerra

El ministro paquistaní de Información y portavoz del Ejecutivo, Attaullah Tarar, afirmó en un mensaje difundido en la red social X que las conversaciones "fracasaron en lograr una solución viable" y que el régimen talibán "no ofreció garantías ni mostró voluntad de impedir que organizaciones terroristas utilicen suelo afgano para atacar Pakistán".

"El régimen talibán no siente responsabilidad hacia su pueblo y prospera gracias a la economía de guerra, por lo que desea arrastrar al pueblo afgano a una guerra innecesaria", señaló el ministro paquistaní.

Durante las conversaciones, Pakistán presentó pruebas de la presencia en Afganistán de miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y de la insurgencia baluche, pero, según Tarar, la delegación talibán evitó comprometerse con acciones concretas pese a las "innumerables rondas de diálogo" mantenidas desde 2021.

Las conversaciones, mediadas por Turquía y Catar, comenzaron el sábado en Estambul con el objetivo de consolidar el alto el fuego alcanzado en la primera ronda de diálogo el 19 de octubre en Doha, pero concluyeron sin avances tras cuatro días de reuniones.

El sábado, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró en una entrevista televisada que la falta de un acuerdo en Estambul significaría una "guerra abierta" con Afganistán.

El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) sigue apostando por el diálogo, aunque advirtió de que Afganistán "responderá a cualquier ataque extranjero".

No se registraron nuevos enfrentamientos tras la ruptura del diálogo, aunque desde el miércoles cuentas en redes sociales afines al ejército han sugerido que, en caso de un ataque terrorista, Pakistán rastreará el origen del mismo y atacará la infraestructura que lo orquestó.

El fracaso de este segundo intento de diálogo se produce tras los peores enfrentamientos en décadas en la línea Durand, la frontera entre ambos países, ocurridos a mediados de octubre y que dejaron decenas de civiles muertos.