Panamá incauta 679 paquetes de droga en contenedor procedente de EEUU y con destino Suecia

La sustancia ilícita estaba almacenada en 15 maletas dentro del contenedor, que tenía trazada una ruta de tránsito con origen en Estados Unidos, transbordos en Panamá y Bélgica, y destino final en Suecia, "lo que evidencia la utilización de rutas internacionales para el tráfico de drogas", apunta un comunicado oficial.

La información no precisa el tipo de droga incautada y el peso total, pero los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El Gobierno de Panamá aprobó este martes un programa para verificar la carga que entra y sale del país y que incluye una agencia especial dedicada de la inspección de contenedores en los puertos, ante amenazas como el narcotráfico.

Un decreto ratificado el martes por el Gabinete (Consejo de Ministros) crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en todo el territorio de Panamá.

Según la norma, toda carga en contenedores que ingrese, transite, transborde o salga por el territorio nacional, "podrá ser verificada a través de tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos", su aplicación estará a cargo de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

El propósito de la medida es el de "garantizar el comercio seguro dentro de la cadena logística internacional", según un comunicado del Ejecutivo que dirige el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Su aplicación se hará en conjunto con otras entidades que intervienen en el ingreso, salida o permanencia de mercancía, así como en "la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción de masiva, el contrabando y las consecuencias que dicho movimiento conlleva".

El anuncio de esta nueva disposición del Ejecutivo panameño se produce luego de que se conociera este domingo en España que el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía incautó unos 4.000 kilos de cocaína en un mercante que había partido de una terminal portuaria panameña y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.